Rugby: conto alla rovescia per l’arrivo della Nazionale Under18 a Pian di Poma, Podestà: “Grande opportunità per fare dello sport il motore del turismo”

L'arrivo della Nazionale femminile Under18 di rugby è senza dubbio uno dei punti apicali nel lungo lavoro dell’associazione ‘Sport & Tourism’, nata con l’intenzione di gestire il campo da rugby di Pian di Poma e fare rete tra e associazioni che gravitano attorno alla struttura. La settimana appena iniziata porterà il campo matuziano a vestire con orgoglio il ruolo di ultimo baluardo del rugby italiano a pochi metri dal confine con la Francia, Paese che ha fatto della palla ovale un proprio simbolo.



Mentre cresce l’attesa per l’appuntamento con le giovani azzurre, dalle parole del presidente ‘Sport & Tourism’, Marco Podestà, emerge tutta la soddisfazione per il traguardo raggiunto: “È una grande opportunità, noi del Sanremo Rugby siamo stati promotori nella creazione della ‘Sport & Tourism’ come ‘associazione di associazioni’ per poi prendere in concessione la struttura dal Comune. C’è voluto molto coraggio da parte delle associazioni che scommettevano anche sull’andare d’accordo, siamo arrivati a due anni e mezzo di concessione, periodo non facile per via della pandemia, ma siamo soddisfatti per l’affinità che si è creata tra le quattro associazioni. È il risultato più grande”.



“Con Sergio Cagnati, Gianfranco Adami e Alessandra Mamino il direttivo è una squadra molto affiatata - prosegue Podestà - un progetto di rete di associazioni che mettono insieme le forze superando le posizioni personali. Ora abbiamo davanti lo sviluppo, possiamo mettere in campo le nostre idee per far sì che una struttura nella quale la città e il Comune hanno investito sia un fiore all’occhiello”.



“Grazie al lavoro di Emanuele Capelli, fondatore del Sanremo Rugby, abbiamo la possibilità di creare eventi come quello che vedrà protagonista la Nazionale femminile Under 18 o il Festival del Rugby che quest’anno sarà molto partecipato - conclude Podestà - ci teniamo molto, perché uno dei nostri obiettivi è la ricaduta dello sport sul turismo, come motore dell’economia. In provincia di Imperia il rugby è sempre stato una ‘Cenerentola’, ma negli ultimi anni si è sviluppato molto e la nascita del Sanremo Rugby ha contribuito. È vero che siamo in un angolo dell’Italia, ma c’è da sfruttare la vicinanza con la Francia e abbiamo delle interessanti novità in arrivo”.