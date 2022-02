Imperia calcio, stangata del giudice sportivo e neroazzurri decimati per la sfida salvezza contro l'Asti

Alle cervellotiche decisioni arbitrali di Novara-Imperia, si aggiunge anche la mano pesante del giudice sportivo che squalifica per due turni sia Federico Virga che Luca Colantonio, ai quali si somma anche lo stop di capitan Giuseppe Giglio che, diffidato, è stato ammonito nel finale di gara.

Al novantesimo, della sfida al 'Piola', l'arbitro Giovanni Agostoni ha estratto il rosso diretto per il terzino Virga che, in vantaggio sul pallone, ha difeso il suo intervento allargando il braccio. Accusata la manata al petto, Vuthaj è crollato a terra. Anche dalle immagini proposte dal canale Youtube del club novarese, il contatto non appare violento o pericoloso per l'attaccante.

Stessa decisione anche per Luca Colantonio che, nell'ultimo minuto di recupero, prova a battere velocemente una punizione appena conquistata ma Di Masi lo ostacola calciando il pallone fuori dal campo. L'imperiese, nel tentativo di battere, colpisce l'avversario: l'arbitro lo sanziona con il cartellino rosso diretto e sorvola sull'ammonizione al giocatore novarese.

Sanzioni che, salvo ricorsi, costano due giornate ad entrambi i giocatori - out dunque per le partite contro Asti e Borgosesia - e, per la sfida di mercoledì, mister Soda avrà emergenza a centrocampo: dato che è stato squalificato anche capitan Giglio e Montanari, dopo la botta subita contro il Casale, non sembra aver recuperato del tutto.