Gli allievi 2006 della Polisportiva Vallecrosia Academy torneranno in campo in settimana per un recupero.

Giovedì alle 18:30, al campo Zaccari a Camporosso i giovani biancorossi affronteranno il Riva Ligure.

La partita è valida per l'8a giornata del girone A del campionato Allievi Provinciali Under 16.