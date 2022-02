Calcio: i convocati dell'Imperia per la gara interna di domani contro l’Asti

Sono 20 i convocati per la gara interna di domani contro l’Asti. La partirà si disputerà alle ore 16 allo stadio Nino Ciccione.

L’Imperia deve fare i conti con squalifiche e infortuni. Due giornate di stop per le espulsioni dirette contro il Novara a Luca Colantonio e Federico Virga, una invece per capitan Giuseppe Giglio per somma di ammonizioni. I tre non saranno dunque disponibili per la sfida ai piemontesi.

A questi si aggiungono gli infortunati: Montanari, Bova, Castaldo ancora alle prese con una forma influenzale, e Cappelluzzo per una botta al ginocchio accusata contro il Novara. Rientra invece Arturo Lupoli chiamato da mister Antonio Soda.

Questa la lista completa: Caruso, Cefariello, Fazio, Petti, Mara, Cassata, Coppola, Losasso, Pillon, Carletti, Canovi, Minasso, Fatnassi, Deiana, Rosati, Foti, Lupoli, Panaino, Morchio, Ardissone.