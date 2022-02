Dispersione, orientamento, vicinanza: ripartono a Vallecrosia i Laboratori pratici

Dal 31 gennaio, festa di San Giovanni Bosco, dopo un anno e mezzo di stop, sono ripartiti i laboratori pratici presso l'associazione Grazie don Bosco situata nell’opera salesiana di Vallecrosia.

I laboratori nascono dall'intesa tra la scuola, istituto comprensivo Andrea Doria di Vallecrosia, e l'opera salesiana. Già prima del covid, per due anni la scuola ha usufruito di questo servizio messo a disposizione dall' associazione Grazie don Bosco, settore dell’opera dedicato al disagio ed emarginazione giovanile.

Il concetto che sta alla base dei laboratori è molto semplice: alcuni ragazzi fanno fatica a seguire per intero l'itinerario scolastico tradizionale, molti ripetono per molte volte la stessa classe e rischiano così di perdere di entusiasmo, motivazione e quindi disperdersi e non terminare il percorso di studio. I laboratori invece vogliono essere un punto di incontro, anzi di nuovo incontro, tra adulti e ragazzi, offrire loro la possibilità di rimettersi in gioco e rimotivarsi per imparare una professione.

Ovviamente i laboratori sono solo l'inizio del percorso, infatti comprendono un incontro settimanale di 2 ore l'uno, ma negli anni, spesso, molti ragazzi che hanno partecipato ai laboratori si sono poi iscritti ad un corso di formazione professionale e hanno ritrovato la voglia di studiare.

Anche quest'anno una ventina di ragazzi dell'Istituto Comprensivo Andrea Doria hanno aderito all'iniziativa e così sono partiti i laboratori di cucina, cucito, parrucchiere, meccanica e grafica. Un altro aspetto molto interessante di questi laboratori è che a tenerli non sono dei professori, ma degli “esperti” che hanno praticato queste professioni o lo fanno per passione: ci sono infatti alcuni pensionati e alcuni appassionati che si mettono a disposizione gratuitamente per fare questi laboratori. È un bel esempio di welfare di comunità in cui tutti si mettono in gioco per il bene di tutti. Ai ragazzi viene richiesto un piccolo contributo per i materiali che vengono utilizzati, per il resto i laboratori sono totalmente gratuiti. «Ci piacerebbe offrire questa opportunità anche ad altre scuole,» dicono dall’associazione, «ma, per ora, ha aderito sempre unicamente l'istituto Andrea Doria, che ringraziamo per la fiducia e la collaborazione. Soprattutto il dirigente scolastico e la prof.ssa Padello, ma tutti i coordinatori di classe che nonostante i molti impegni hanno creduto in questo progetto e si sono spesi per i propri studenti. Sempre più Vallecrosia e l'opera salesiana in particolare si distinguono per l'attenzione ai giovani, soprattutto a quelli che hanno un maggior bisogno di aiuto.».

È possibile partecipare ai laboratori anche da esterni chiedendo ai propri insegnanti di mettersi in contatto con l'associazione.