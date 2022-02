Nessun aumento dei contagi durante il Festival: per il secondo anno la macchina sanitaria di Asl1 e Rai ha funzionato

Il servizio tamponi per il 72° Festival di Sanremo

Per il secondo anno consecutivo Rai e Asl1 hanno saputo regalare alla città un’edizione del Festival senza conseguenze sull’andamento della pandemia in zona. Smentita la vox populi che, nuovamente, imputava al carrozzone festivaliero un possibile aumento dei casi covid.

A dieci giorni dalla fine della 72ª edizione, Sanremo e l’intera provincia mostrano dati di incidenza in picchiata viaggiando a vele spiegate verso numeri da zona bianca. Ricordiamo, per contro, che a metà gennaio si facevano i conti con bollettini da piena zona rossa.

Al ‘tamponificio’ del Festival tutto è andato per il meglio con oltre 9 mila test effettuati dal 27 dicembre al 12 febbraio e un totale di 76 positivi. Nessuna conseguenza sulla città e sulle attività commerciali che, lo ricordiamo, quest’anno hanno potuto tenere le serrande aperte a differenza del 2021.

Controlli serrati, vaccinazione e ‘green pass’ hanno fatto squadra al meglio per dimostrare che, con le giuste precauzioni, è possibile anche l’organizzazione di un grande evento. Sanremo, come nel 2021, è stato nuovamente esempio. E lo sarà ancora con il Rallye, la Milano-Sanremo e la tappa del Giro d’Italia.