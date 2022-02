Coronavirus: 289 i nuovi positivi in provincia, continua a calare il numero totale dei contagiati (-287)

I dati forniti questo pomeriggio da Regione Liguria continuano a mostrare un calo dei positivi sia a livello provinciale che regionale.

In provincia di Imperia sono 289 i nuovi casi, a Savona 261, a Genova 1.042 e a La Spezia 249.

In totale in regione sono sono 1.851 i nuovi positivi a fronte di 18.719 tamponi effettuati di cui 3.958 molecolari e 14.761 antigenici rapidi.

Sono 17 i decessi riportati nel bollettino odierno, tra i quali anche una donna di 95 anni morta all’ospedale di Sanremo.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 2.243.535 (+3.958)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.394.314 (+14.761)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 330.712 (+1.851)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 22.187 (-2.190)

Casi per provincia di residenza

Imperia 3.083 (-287)

Savona 3.766 (-477)

Genova 11.361 (-1.064

La Spezia 2.696 (-281)

Residenti fuori regione o estero 463

Altro o in fase di verifica 818

Totale 22.187

Ospedalizzati: 589 (-30); 28 in terapia intensiva*

Asl1 92 (+2); 4 in terapia intensiva

Asl2 120 (-9); 6 in terapia intensiva

San Martino 74 (-8); 2 in terapia intensiva

Galliera 111 (-4); 5 in terapia intensiva

Gaslini 13 (-2)

Villa Scassi 109 (-3); 8 in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 21 (-3)

Asl4 Lavagna 6 (+2); 1 in terapia intensiva

Asl4 Rapallo 0 (-1)

Asl5 Sarzana 41 (-4)

Asl5 Spezia 2; 2 in terapia intensiva

* 16 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 21.591 (-2.155)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 303.506 (+4.024)

Deceduti: 5.019 (+17); un donna di 95 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 769

Asl2 657

Asl3 2.937

Asl4 530

Asl5 794

Totale 5.687



Dati sulle dosi di vaccino

Consegnati (fonte governativa): 3.314.734

Somministrati: 3.342.774

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: *

*il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale