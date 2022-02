Diano Marina: convocato per mercoledì 23 il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno in discussione

E’ stato convocato per le 19.45 di mercoledì 23 febbraio il Consiglio Comunale di Diano Marina. All’ordine del giorno la nomina dei nuovi componenti effettivi e supplenti della commissione speciale ‘toponomastica’, la delega delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate, la proroga della convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale con Diano San Pietro.

Sarà approvata la convenzione per gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di trattamento delle acque reflue comprensoriali nel comune di Imperia. Prevista la discussione sull’istituzione di una commissione consiliare per la redazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

Verrà data risposta all'interrogazione, presentata dai Consiglieri comunali Parrella e Cavalleri (Diano domani), relativa alla costruzione del nuovo acquedotto. Si discuterà, quindi, la mozione relativa alla modifica del regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale presentata dai consiglieri comunali Parrella e Cavalleri e quella relativa ai parcheggi di via Biancheri degli stessi due Consiglieri.

Infine verrà presentata l’interpellanza, sempre di Parrella e Cavalleri, relativa alle aree verdi e ai bagni pubblici della nuova stazione. Verrà anche data risposta all'interrogazione del Consigliere Marcello Bellacicco, in relazione alla strada comunale Diano Marina-Imperia e ai lavori sulla strada a Diano Serreta.