Diano Marina: commissione consiliare sul regolamento del Consiglio, Za Garibaldi "Comportamento scorretto di Bellacicco e Parrella"

Una commissione consiliare ‘temporanea’ sul nuovo regolamento del consiglio comunale di Diano Marina. È questa la proposta dell’amministrazione comunale targata Za Garibaldi a seguito delle polemiche innescate dai capigruppo di minoranza, Marcello Bellacicco e Francesco Parrella.

“A seguito all’ennesimo comportamento istituzionalmente scorretto da parte del Generale Bellacicco e del Dott. Parrella - dichiara il sindaco Cristiano Za Garibaldi - che invece di apprezzare la volontà dell’amministrazione di condividere con loro la stesura del nuovo regolamento consiliare hanno inviato agli organi di informazione l’ennesimo mistificante e offensivo comunicato, abbiamo deciso di creare una commissione ad hoc per confrontarci sul tema. Nell’ottica di garantire la massima disponibilità e trasparenza legata all’azione di governo l’amministrazione di Diano Marina ha deciso di proporre nel prossimo consiglio comunale la creazione di una ‘commissione consiliare temporanea’ che permetterà di affrontare una tematica così delicata ed importante come quella del nuovo regolamento del consiglio comunale”.

La proposta è stata presentata oggi nell’ambito della conferenza dei capigruppo e avrà come obiettivo quello di adottare un nuovo strumento normativo che possa garantire i diritti di tutte le parti in causa. “Saranno ascoltate tutte le proposte che verranno avanzate dai gruppi di opposizione - prosegue il primo cittadino - così come da quello di maggioranza. Tutti avranno la possibilità di dare il proprio contributo. Mi fa sorridere leggere che un Generale degli Alpini e un comandante della polizia locale mi accusino di autoritarismo. La mia storia politica parla da sola ed è sempre stata contraddistinta dal rispetto del sistema democratico”.

“Auspico che una commissione consiliare sul regolamento - termina Za Garibaldi - possa placare questi inutili ‘venti di guerra’, non possiamo permetterci di farci distrarre dai comportamenti provocatori di coloro che cercano visibilità o provano pretestuosamente a rallentare il nostro operato, la nostra priorità sono i cittadini di Diano Marina e le loro esigenze”.