Procedimento contro l'Eurodeputato Mario Borghezio: se ne occuperà la Procura di Imperia

Sarà la Procura di Imperia ad occuparsi del procedimento contro l’ex Eurodeputato Mario Borghezio, in relazione alla decisione del parlamento di Bruxelles, di non concedergli i privilegi d'immunità.

Nel testo, come scrive l’agenzia Ansa e votato ieri con scrutinio segreto, si leggono le ragioni dell'aula che ha deciso di non confermare i privilegi d'immunità: “Considerando che Mario Borghezio avrebbe avuto una lite con un dipendente di una compagnia ferroviaria che si era rifiutato di permettergli di viaggiare su un treno poiché sprovvisto di biglietto valido".

Nello stesso testo viene evidenziato come “L'ex eurodeputato nella sua audizione dinanzi alla commissione giuridica, non ha affermato nulla che possa portare alla conclusione che l'alterco in questione riguardasse l'espressione di un'opinione politica da parte dell'ex deputato".