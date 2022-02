Maltempo in esaurimento: 50 cm di neve a Monesi e Melosa e pioggia in tutto il resto della provincia

Neve in montagna e pioggia in collina e in città con il passaggio della perturbazione che, presente da ieri sulla nostra provincia sta per abbandonare l’imperiese. La neve è caduta esclusivamente in alta montagna, in particolare a Monesi, Colle Melosa e Col di Nava dove ieri sera si è anche in traversato un mezzo pesante. Per il resto la situazione è sotto controllo.

Una ventina di centimetri di neve sono scesi a Nava e una cinquantina a Monesi e Melosa.Spruzzata di neve nella notte anche a Triora e Verdeggia mentre, questa è la situazione della pioggia caduta nei singoli comuni della nostra provincia (ovviamente quelli che vedono le centraline dell’Arpal): Borgomaro 57,4, Dolcedo 55,4, Verdeggia 54,4, Ceriana 50,2, Triora e Catelvittorio 49,4, Bajardo 45, Pieve di Teco 44,8, Pigna 44,2, Pontedassio 44, Sanremo 41,8, Rocchetta Nervina 41, Dolceacqua 37,6, Seborga 37, Diano Marina 33,4, Montalto 28,4, Imperia 26,6, Ventimiglia 21,6, Airole 21, Apricale 16,8.

Nessun problema per i corsi d’acqua che, seppur lievemente ingrossati, non destano nessuna preoccupazione. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è a +0,24 con l’allerta gialla a 4 e la rossa a 5. Il torrente Impero è salito stanotte ma ora è a -0,18, con il giallo a 1,7 e il rosso a 2,8. Anche il torrente Argentina è cresciuto ma sempre su livelli bassi: a Montalto ora è 1,6, con i livelli di allerta a 5 e 7; in località Merelli a 1,09 con i livelli di 3 (giallo) e 4,5 (rosso).

Il torrente Armea, a Sanremo, è a quota 0,12 con i livelli di allerta a 1,3 e 2. Il Nervia, a Isolabona è a 0,76, con livelli di guardia a 3,2 e 4,2; a Dolceacqua 0,69 (giallo a 4 e rosso a 5). Infine il Roya: ad Airole a 1,45 (giallo 3,9 e rosso a 5) e a Ventimiglia 0,08 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Per quanto riguarda le temperature poche le località sotto lo zero: Poggio Fearza stamattina ha fatto segnare -3,5, Colle di Nava -2 e Colle Belenda a Pigna -0,2. Zero gradi a Sella di Gouta (Apricale), mentre a Triora 0,9, Verdeggia 1, Cole d’Oggia 1,4, Pornassio 2,1, Pieve di teco 2,2, Bajardo 2,5, Ranzo 3,1, Bestagno 3,7, Borgomaro 3,8, Castelvittorio 4,7, Seborga 5, Airole 5,1, Pigna 5,2, Rocchetta Nervia 6,1, Dolcedo 6,2, Dolceacqua 6,3, Cipressa 6,4, Imperia 6,8, Diano Marina e Ventimiglia 7,1 e Sanremo 7,8.