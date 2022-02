Imperia: aveva distrutto una vetrata e tentato di dar fuoco al portone in Prefettura, a maggio il giudizio per un 47enne

Verrà giudicato con il rito abbreviato nel prossimo mese di maggio il 47enne Andrea Rettore che, nel 2019 venne fermato per aver scagliato una sedia contro una porta a vetri al primo piano delle Prefettura, mandandola in frantumi.

Non contento, l’uomo danneggiò anche il portone di ingresso della stessa Prefettura con una punta da trapano. I fatti furono aggravati dal tentativo di ritorsione nei confronti del Prefetto, al quale addebitata il mancato rientro del possesso della patente di guida. Aveva anche versato del liquido infiammabile sul portone di ingresso del palazzo del Governo imperiese, tentando di appiccare il fuoco. Una azione non andata a buon fine solo grazie all’intervento dell’agente di servizio. Lo stesso è accusato di aver minacciato di lanciare una sedia contro una dipendente e di aver offeso due agenti in servizio alla Squadra volante, all’interno della Questura.

L’uomo doveva essere giudicato il 3 dicembre scorso ma, visto che l’avvocato difensore ha rinunciato, è stato affidato a un altro legale, l’avvocato Alessandro Gallese di Sanremo, che ha chiesto il rito abbreviato, fissato per il prossimo mese di maggio.