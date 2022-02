Coronavirus: in un mese tasso di incidenza calato da 3.000 a 769, ci si avvia verso la zona bianca

Calo deciso del tasso di incidenza, nella nostra provincia, tra la metà di gennaio e il 13 febbraio. In un mese è sceso da quota 3.000 (casi per 100mila abitanti ogni 7 giorni) a 769. Una discesa repentina, avvenuta soprattutto dall’inizio del mese in corso e che ha visto un calo deciso a metà gennaio ma anche una risalita poco dopo.

Anche la tendenza è verso un continuo abbassamento, anche se ovviamente rimane sempre superiore a quel massimo di 150, che incide sulla zona ‘colorata’, che rimane gialla per tutta la regione.

A livello regionale sono sopra la soglia i posti letto in area medica 31,36% (picco massimo raggiunto il 25 gennaio con il 41,83,8%) mentre in terapia intensiva arriva al 11,76% il tasso degli occupati da pazienti Covid-19 (picco il 1° gennaio con il 21,92%). Con questi dati e con gli stessi che tendono a calare, per la nostra regione si allontana decisamente lo spettro di zone più restrittive (arancione o rossa). Ricordiamo che le soglie per far passare la Liguria dal giallo all’arancione (oltre al tasso di incidenza che è ampiamente superato) sono del 30% per l’area medicale e 20% delle terapie intensive.

Anche se sul piano delle restrizioni (e dopo lo stop alla mascherina all’aperto) cambia poco, la Liguria potrebbe a breve tornare addirittura alla zona bianca. Il passo non è ancora breve, soprattutto per il tasso di incidenza, che deve scendere sotto quota 50 mentre, per quanto riguarda i ricoveri si deve scendere sotto il 15% in area medicale e sotto il 10 in terapia intensiva.

Passiamo alla provincia di Imperia dove, su 208.585 abitanti i positivi negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 sono stati 769, con una media giornaliera di nuovi positivi di 229 nell’ultima settimana e di 308 negli ultimi 14 giorni. Il totale dei casi nella nostra provincia è stato di 47.490 con un meno 41% nell’ultima settimana.

Terminiamo con le percentuali di occupazione dei posti letto nella nostra provincia. Nelle ultime settimane, visto il deciso miglioramento della pressione da Coronavirus, alcuni reparti non Covid sono stati riaperti mentre i numeri sono in linea con quelli regionali: leggermente superiore l’occupazione dei posti in area medicale, a oggi del 39,13% (contando i 230 massimi previsti dal protocollo fissato da Alisa per Asl 1) e dell’11,53% delle terapie intensive (contando le circa 26 a cui si può arrivare).

Una situazione, quindi, che si potrebbe avviare verso una zona bianca per la Liguria anche se, probabilmente, serviranno ancora alcuni giorni per poterla decretare. Quasi certamente non la avremo per la prossima settimana ma non è da escluderlo per i primi giorni di marzo. Ovviamente se le cose proseguiranno in questo modo.