Scontro sul Parco delle Alpi Liguri: interrogazione del Consigliere regionale di opposizione Enrico Ioculano

Il Consigliere regionale di opposizione Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) ha presentato questa mattina un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di risolvere lo scontro tra il Parco delle Alpi Liguri e alcuni dei Comuni che ne fanno parte.

Il consigliere ha ricordato che emergono critiche alla gestione dell’Ente da parte dei Comuni di Triora e Pigna, che si estendono su più della metà del Parco al punto che Triora potrebbe decidere di uscirne, con effetti negativi per tutti gli altri enti.

L’assessore ai parchi Alessandro Piana ha assicurato l’intervento della Regione per individuare la soluzione più adeguata per ricomporre la frattura. Piana ha precisato che non è possibile uscire o entrare da un’area protetta sulla semplice base di disaccordi istituzionali.

Piana ha ricordato che i procedimenti di modifica sono disciplinati dalla legge 12 del 1995 che ha come presupposto ragioni di rilievo ambientale e territoriale e non istituzionale.