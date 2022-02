Sanremo: lezione del Prof. Gustavo Ottolenghi sul periodo nazista ieri per gli alunni dell'Almerini (Foto)

Visita di Gustavo Ottolenghi ieri per i bambini della classe quinta della Fondazione ‘Almerini Dante Alighieri’ di Sanremo.

Ha portato la testimonianza di un periodo nero della storia italiana, quello caratterizzato dal dominio nazista. Con le sue parole, incisive ma delicate, ha raccontato dei giorni che hanno preceduto la fuga da casa e il distacco dai suoi genitori. Il periodo passato con un gruppo di partigiani, che lo hanno accolto e aiutato e il ricongiungimento con i suoi cari.

I bambini hanno posto diverse domande, incuriositi e desiderosi di conoscere come avesse potuto, un bambino, poco più grande di loro, sopravvivere lontano da casa senza mamma e papà. Ma quello che si sono chiesti con maggiore forza è stato: perché? Perché un bambino, se ebreo, venisse cacciato da scuola. Perché un bambino, se ebreo, venisse portato in un campo di concentramento o di stermino. Perché? A questo non c’è risposta, ma c’è il dovere di non dimenticare.

“Grazie al professore Ottolenghi – dicono i bambini della classe quinta e la loro maestra Simona - di averci dedicato il suo tempo, le sue parole rimarranno impresse in noi, per sempre”.