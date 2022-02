Sanremo: approvata dal 'Tavolo del Turismo' la proposta del gruppo 'Triumph' per i congressi in città

Se ne è parlato da tanti anni e oggi, all’interno della riunione periodica del tavolo del turismo, c’è stato un nuovo rilancio di Sanremo come città dei congressi. Un tipo di turismo che ingolosisce molte realtà turistiche italiane e straniere e, grazie al quale, sarebbe possibile garantire introiti importanti al settore alberghiero e del ‘food & beverage’ in momenti morti dell’anno.

L’Assessore al Turismo del Comune, Giuseppe Faraldi, ha presentato la proposta questa mattina agli attori del settore matuziano, rappresentati dalle categorie. Si tratta di un possibile accordo con il gruppo ‘Triumph International’, che vorrebbe creare proprio a Sanremo una meta del turismo congressuale.

La proposta è stata ovviamente approvata dai presenti al tavolo e ora verrà presentata alla Giunta per il passaggio dal governo della città, per poi approdare in Consiglio comunale. L’investimento di Sanremo si aggirerà intorno agli 80mila euro, che arriveranno dalla tassa di soggiorno. Soldi che, se ben investiti, potranno garantire un ottimo ritorno per gli operatori del settore ma anche in chiave turistica futura.

"Forse si sono concretizzate tutte le possibilità per portarla avanti - ha detto l'Assessore Faraldi - e creare un mercato che a oggi è inesistente. L'azienda che si è proposta è di primaria importanza in tutto il mondo e siamo certi che, se andasse in porto l'accordo, avremo una serie di opportunità di rilievo sul piano economico". I responsabili della Triumph sono stati a Sanremo alcune settimane fa e sono rimasti particolarmente colpiti dalle strutture della città, in particolare delle sale del Casinò.

Per quanto riguarda le sedi dei congressi le possibilità sono diverse: dalle sale di alcuni alberghi, per arrivare al Palafiori e al Teatro Ariston, senza dimenticare il Casinò ma anche uno dei progetti più ambiziosi dell’attuale Amministrazione, ovvero quel PalaFestival che, oltre a ospitare la grande kermesse canora matuziana, potrebbe fare da teatro a molte altre grandi manifestazioni e appuntamenti.

Nel corso della riunione di oggi si è anche parlato di una proposta per un 'workshop' sul turismo outdoor, da svolgere a Sanremo.