Sanremo: al Pronto Soccorso calano gli accessi Covid dopo la 'quarta ondata', ma mancano sempre i medici d'urgenza

Il picco della quarta andata è terminato. Adesso c’è una fase ‘sussultoria’ in cui si sta riorganizzando l’attività lavorativa dopo aver modificato tutti i percorsi e le destinazioni delle aree interne anche dell’ospedale.

E’ questa la situazione del Pronto Soccorso dell’ospedale di Sanremo, diretto dal Dottor Giancarlo Abregal, al termine (ci si augura) della quarta ondata del virus che da due anni sta condizionando le nostre vite in tutto il mondo.

“Dal punto di vista Covid la situazione è migliorata – ci ha detto Abregal - anche se ancora non siamo andati a ‘zero’. I numeri, rispetto agli 11-12 che vedevamo nelle 12 ore in pieno picco adesso si sono ridotti. Gli accessi in questo momento sul fronte del contagio tra vaccinati e non sono equipollenti, i malati però sono più i non vaccinati”.

Anche il Pronto Soccorso di Sanremo, quindi, si avvia verso l’uscita dall’emergenza Covid, ovviamente in attesa di uscire anche dallo stato di emergenza che, ci si augura, venga rimosso al termine del mesi di marzo. Il reparto di prima emergenza del nosocomio matuziano, tra l’altro, vive come tutti gli altri il problema del personale.

Al momento l’Asl ha ‘tamponato’ la situazione mettendo nello staff alcuni medici di una cooperativa ma, per il ‘pronto’, sperando che si torni a organici pieni mancano almeno 7 medici. Un numero importante che conferma quello nazionale: in tutta Italia mancano infatti 7.000 medici di urgenza senza contare quelli che servirebbero in altri reparti.