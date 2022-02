Dopo la nevicata (40 cm) delle ultime ore piste pronte per gli appassionati nel basso Piemonte (Foto)

Finalmente la neve. Anche per gli appassionati di sci della nostra provincia le precipitazioni, che si sono esaurite nel corso della nottata e hanno interessato prevalentemente le aree sopra gli 800 metri, le piste del Monregalese (Artesina, Prato Nevoso e Frabosa Soprana) e ovviamente Limone Piemonte si sono imbiancate completamente.

Gli accumuli hanno superato quasi ovunque i 30 centimetri. Sulle piste di Limone la neve fresca è di circa 40 centimetri, già a quota 1.400. Una vera boccata d'ossigeno per le stazioni sciistiche, anche se arrivata un po' tardi. C'è comunque entusiasmo sulle piste, dove già dalle prime ore del giorno sono iniziati i lavori per battere le piste. Con la neve, cresce anche il pericolo valanghe. Sulle Marittime e sulle Cozie è di grado 3 (moderato), ma in salita nei prossimi giorni, contestualmente al previsto rialzo delle temperature.

Sui settori meridionali la neve fresca e gli accumuli di neve ventata devono essere valutati con attenzione a tutte le esposizioni al di sopra dei 2.200 m circa poiché poggiano su una sfavorevole superficie del manto di neve vecchia. La neve fresca e la neve ventata possono distaccarsi già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Sono previste alcune valanghe spontanee anche di grandi dimensioni.