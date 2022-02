Badalucco: obbligo di super green pass per lavoratori over 50, Comune sospende 3 dipendenti su 5 ma garantisce i servizi

Il Comune di Badalucco ha dovuto sospendere tre dipendenti su cinque, per applicazione dell'obbligo di green pass rafforzato per over 50 sul posto di lavoro, entrato in vigore da quest'oggi. Il municipio resta aperto e il sindaco, insieme al segretario comunale ha trovato una soluzione per mantenere operativi i principali servizi, oltre alla macchina burocratica, anche se con qualche limitazione.

La situazione era arcinota da tempo e per questo l'amministrazione è riuscita ad arrivare preparata ad oggi. "C'è una grave situazione di precarietà. Gli uffici anche se con estrema difficoltà sono operativi. - analizza con una certa amarezza il sindaco Matteo Orengo - Abbiamo ricevuto l'aiuto dal vicino Comune di Triora che di fronte alla situazione di emergenza ci ha fornito un dipendente per i servizi dell'anagrafe, Luca Bianchi, un cittadino peraltro badalucchese. Al protocollo si alterneranno le varie collaboratrici. L'ufficio tecnico procede a pieno regime. Mentre contabilità e bilancio, li abbiamo dovuti affidare alla ditta CESI di Taggia che si occupa di questi servizi per gli enti comunali. Certo, così il Comune funziona anche se con una rivisitazione e limitazione degli orari. Riusciamo a garantire la normale amministrazione ma c'è anche lo straordinario e l'imprevisto".

I dipendenti over 50 che non rispettano l'obbligo di green pass rafforzato sono considerati assenti ingiustificati e pertanto vengono sospesi e lasciati senza stipendio. Per questi lavoratori non ci sono molte alternative per poter rientrare ad occupare il proprio posto di lavoro. Il vincolo nazionale si esaurirà dal 15 giugno. In alternativa il green pass rafforzato si ottiene completando il ciclo di vaccinazione anti Covid, guarendo o dall'infezione oppure dopo il vaccino. In altre parole non è più valido l'uso della certificazione verde ottenibile tramite tampone.

"Più del 50% dei nostri dipendenti è sospeso. Ci sono rimasti alcuni part time ma la situazione è critica. Rimaniamo ad osservare se cambierà qualcosa. E' recentemente uscita una sentenza del TAR del Lazio che ha obbligato il datore a pagare ugualmente lo stipendio ai lavoratori sospesi. - dice Orengo che poi aggiunge - Quindi da una parte abbiamo la magistratura che sottolinea la tutela del diritto allo stipendio e dall'altra parte c'è la tutela dei diritti alla salute della comunità. Non vengono tutelati i diritti alla tutela del lavoro dei Comuni, nel nostro caso, o di un datore di lavoro che si trova a dover pagare sia i lavoratori sospesi che quelli assunti per coprire le assenze. Chi ci perde è sempre è solo il cittadino o i clienti".

"Con questo obbligo lo Stato non ha dimostrato né lungimiranza né logica. Anche perchè non si capisce per quale motivo, di fronte alla fine dello stato d'emergenza, programmata per il 31 marzo, l'obbligo di green pass rafforzato per over 50 sul posto di lavoro rimanga valido fino al 15 giugno. - conclude il sindaco di Badalucco - Per il momento ci limitiamo a capire quale sia la risposta reale della nostra nuova organizzazione dei servizi. Monitoreremo l'andamento della situazione in Comune giorno per giorno. Adesso viviamo con una certa preoccupazione ma allo stesso tempo manteniamo la calma per esser riusciti a trovare una soluzione che anche rispetto alla volta scorsa, almeno ci consente di garantire i servizi al cittadino".