Anffas Imperia: ‘Un seme dopo di noi’ riceve un importante riconoscimento da idea Ginger

- Abbattimento barriere architettoniche, fatto!

- Sostituzione dei vetri della serra e delle gronde, fatto!

- Allaccio alla pompa idraulica per permettere di utilizzare l’acqua del pozzo, fatto!

- Realizzazione di un piccolo frutteto con la messa a dimora di 5 agrumi, fatto!

- Preparazione del terreno esterno per coltivare cipolle, peperoni e melanzane, fatto!

Procedono spediti i lavori relativi a ‘Un Seme Dopo di Noi’ dell’Anffas Onlus di Imperia che lo scorso anno è risultato tra i vincitori del bando “Green Donors - Crowdfunding per progetti ambientali”, della Compagnia di San Paolo nell’ambito della Missione Proteggere l’ambiente dell’Obiettivo Pianeta.

Il progetto ha come obiettivi l'educazione e la sensibilizzazione ambientale, lo sviluppo di stili di vita e di sistemi alimentari sostenibili e l'inclusione sociale. La Compagnia di San Paolo si è occupata di sostenere i vincitori in un percorso di formazione tenuto da Idea Ginger e grazie alla generosità di moltissimi donatori sono in corso importanti lavori di ristrutturazione per rendere il giardino e la serra dei sogni dell’Anffas di Imperia pronti per essere utilizzati. I lavori stanno procedendo e i ragazzi con disabilità e gli studenti delle scuole non vedono l’ora di iniziare a coltivare insieme! Grazie alla Fondazione Compagnia di San Paolo i partecipanti al progetto saranno supportati da educatori qualificati, che li aiuteranno nello svolgimento delle attività a contatto con la terra.

L’importante percorso svolto è stato premiato virtualmente sui social da Idea Ginger con queste parole: “il premio per la squadra che è cresciuta di più va alla campagna “Un Seme Dopo di Noi” di Anffas Onlus Imperia. Un riconoscimento che vuole premiare l’abilità con cui i progettisti hanno saputo trasformare i consigli ricevuti in scelte concrete, passando dalla teoria alla pratica per realizzare al meglio la loro campagna.”

L’associazione ha dimostrato gratitudine per il premio che si aggiunge ai grandi riconoscimenti ricevuti per l’iniziativa.