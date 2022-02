Ventimiglia: lampada accesa da 30 anni sulla Statale 20, un lettore "E.. mettere un interruttore crepuscolare?"

Un nostro lettore di Ventimiglia, Francesco, ci ha scritto per segnalare uno spreco di corrente elettrica sulla Statale 20 in frazione Porra:

“Sul lato del fiume, proprio sotto una targhetta N'45 c'è una lampada stradale che, da oltre 30 anni, illumina giorno e notte. E’ una lampada da almeno 2.000 watt e che non viene spenta mai. In 30 anni ne avrà consumata di corrente e ci chiediamo se non sia meglio installare un interruttore crepuscolare da 30 euro per risparmiarne un po’. Chi paga la bolletta per tale spreco? Visto che l'energia costa un occhio della testa, vediamo di fare un piccolo risparmino facendola accendere quando è utile”.