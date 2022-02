Ventimiglia: cavalcavia di Nervia pericoloso per il transito dei pedoni, lettore chiede un intervento al Comune

Un nostro lettore, Cristian Calbini, ci ha scritto per segnalare di aver inviato, alcuni mesi fa, una mail al Comune di Ventimiglia per segnalare la pericolosità del marciapiede sopra il cavalcavia di Nervia per raggiungere Ventimiglia a piedi o per farvi ritorno:

“Per quanto ovvio, dal comune nessuna risposta è arrivata alla mia segnalazione. Quel tratto, che è l'unico percorribile a piedi, specie per gli anziani non motorizzati, presenta diversi avvallamenti nella pavimentazione ma aspetto ancor più grave ha una ringhiera ad altezza troppo bassa per evitare di volare di sotto, nella via dellex ospedale, causa inciampo o forte raffica di vento o nel caso si venisse spintonati da qualche malintenzionato. Chiedo cortesemente un intervento al Comune su questo potenziale rischio oltre a rappresentare una brutta immagine della città di Ventimiglia per chi la conosce o peggio per chi la vuole raggiungere a piedi per la prima volta. Mi chiedo se il sindaco e i membri della sua giunta abbiano mai percorso quel tratto a piedi e se lo ritengono degno ed adeguato per la città che amministrano”.