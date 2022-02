Regole per le visite ai malati in ospedale: un nostro lettore "Ci vuole più umanità e meno restrizioni"

“I nuovi reclusi senza colpe. Ebbene sì! Ci sono dei reclusi senza colpe se non quelle di essere anziani. Vittime di un sistema senza cuore e senza anima: un corpo da curare, un semplice corpo senza anima e sentimenti. Non posso crederci e voglio sperare che la direzione sanitaria dell’ospedale di Sanremo sappia regolamentare meglio certe situazioni: sono esseri umani che hanno la sola colpa di essere vecchi e malati”.

Interviene in questo modo Mauro Merlenghi sulla situazione delle visite ai malati in ospedale, anche se all’ultimo stadio. “Ora è possibile che per andare a visitare una persona anziana ricoverata in un reparto non Covid, probabilmente agli ultimi giorni della sua vita – prosegue - si siano inventati di tutto e di più per scoraggiare le visite. Queste sono le regole richieste a cui sottomettersi per poter accedere, anche se sei vaccinato con green pass rafforzato: visita ogni tre giorni, tampone fatto entro le 48 ore, per cui ogni volta ti tocca farlo. Il visitatore deve essere sempre lo stesso, per cui un altro parente anche stretto non può recarsi per un ultimo saluto, per una parola di conforto. Visita dalle 14.15 alle 14.30. Modalità: passi la vestizione necessaria ma che uno debba stare a distanza di sicurezza e non puoi toccare il ricoverato: guardi semplicemente un corpo e non puoi neanche stringergli la mano o fargli una carezza. Insomma fargli mancare quel contatto che sarà il viatico per l’ultimo viaggio”.

“Ma ci si rende conto – termina Merlenghi - a quale sofferenza psicologica sottoponiamo queste persone? Ma quale possibilità di ripresa, qualora ce ne fossero ancora, possono avere quando si sentono abbandonati? Ma la pietà umana dove è finita? In questi casi mi vergogno di appartenere al cosiddetto genere umano che ormai di umano a ben poco”.