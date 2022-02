Miasmi e asfalto in pessime condizioni: la segnalazione di una lettrice per la ciclabile Arma-Sanremo

Miasmi insopportabili nelle galleria e asfalto che in alcuni tratti è pericolosissimo per buche, fessure e dossi. E’ questo il quadro dipinto dalla nostra lettrice Luciana, che ci ha scritto per sottolineare i problemi della pista ciclabile tra Arma di Taggia e Sanremo:

“La percorro in bicicletta molto spesso e, nel tratto delle gallerie sotto il faro i miasmi sono insopportabili, da vomito. Sembra palese che la manutenzione del vicino depuratore non venga effettuata in modo corretto e adeguato. In più chi transita rischia regolarmente di cadere vista la situazione pessima dell’asfalto. Chiedo ai responsabili le opportune verifiche per migliorare la situazione della zona”.