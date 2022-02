Pallavolo: i risultati delle formazioni dell’Imperia Volley scese in campo nel fine settimana

Dopo la sospensione di tutte le attività federali decretata dalla FIPAV causata dal difficile contesto pandemico, sono ripresi da lunedì 7 febbraio tutti i campionati di serie e categoria.

Cinque le formazioni dell’Imperia Volley impegnate in settimana.

La prima formazione a scendere in campo l’Under 15 maschile di Gianluca D’Angelo e Cesare Scaramuzza che si sono nettamente imposti in trasferta con i pari età del V.T. Finale.

Campionato U15 M

V.T. Finale - Imperia Volley 0-3 (21/25-20/25-9/25)

Tra sabato 7 e domenica 8 febbraio le altre squadre.

La U14 Femminile di Pietro Ravoncoli e Gianluca Melchiorre centrano il quarto successo su altrettante gare vincendo in trasferta con le savonesi del S. Pio X Loano e guidano la classifica provvisoria a punteggio pieno in coabitazione con le sanremesi della Rivera Mazzu.

Campionato U14 F

S. Pio X Loano – Imperia Volley 1-3 (22/25-19/25-25/21-23/25)

Per il campionato regionale di serie D Femminile importante vittoria delle ragazze di Roberto Gavi e Mario Ozenda. Sotto di due set, le imperiesi mettono a dura prova le coronarie del numeroso pubblico presente sulle tribune del palazzetto dello sport di Via San Lazzaro e ribaltano l’incontro al termine di un tiratissimo tie-break

Campionato serie D/F.

Imperia Volley – Clapsy Albisola 3-2 (22/25-23/25-25/17-25/17-17/15)

Nel campionato regionale di serie D Maschile escono sconfitti gli imperiesi nella gara con la capolista Serrafrutta Alassio. I ragazzi di coach Massimiliano Niggi rimangono comunque in corsa, con una partita da recuperare, per la promozione alla serie C.

Campionato Serie D/M

Serrafrutta Alassio - Imperia Volley 3-1 (24/26-25/12-25/23-25/14)

Ultime a scendere in campo le U18 di Marco Biglieri che ritornano senza punti dalla trasferta con le pari età del Bordighera.

Campionato U18 F

Bordy Autodem Fortunato – Imperia Volley 3-0 (25/17-25/22-25/17)