Motociclismo: il sanremese Davide Dall'Ava disputerà nel 2022 il campionato italiano Enduro Estremo

Non sono ancora finiti i bilanci della stagione agonistica appena terminata che la nuova stagione dell’enduro 2022 è già alle porte, e se il Moto Club Sanremo la settimana scorsa ha annunciato una probabile prova del mondiale a Sanremo nel 2023, anche per Davide Dall’Ava (Moto Club Enduro Sanremo) inizia una nuova stagione sportiva e soprattutto inizia una nuova avventura.

Il pilota matuziano, quattro volte campione italiano di Enduro, quest’anno parteciperà solo a qualche sporadico evento nell’Enduro classico, per concentrarsi sul nuovo neonato campionato Italiano Enduro Estremo, una grande novità ad un mese dall’inizio dei campionati, quindi un tipo di allenamento completamente differente per affrontare queste particolari gare che con un format differente dal classico Enduro risultano più brevi ma estremamente più fisiche .

Sempre in sella all’arancione KTM del concessionario romano BI e TI partner del team toscano TNT Corse di Giulio Borghi comprenderà una struttura in appoggio completamente rivista del DRT POWERSPORTS che vedrà Davide non solo come pilota ma anche come capo della logistica per il settore EXTREME. Quindi obbiettivo principale della stagione è sicuramente cercare di ben figurare in questo tipo di gare. Dopo tredici anni risalire su una moto 300c.c. 2 tempi non sarà facile ma l’impegno sarà quello di sempre. Quattro le gare in programma con il seguente copione: a differenza dell’enduro classico il sabato i piloti effettuano un ora e mezza di prove cronometrate che servono per fare la griglia di partenza di categoria della domenica .

Tre le categorie divise in Bronze, Silvber e Gold più una Junior riservata agli esordienti. Sabato sera un prologo riservato solo alle categorie Silver e Gold e poi domenica con orario prestabilito si comincia con la categoria Bronze che apre le danze al mattino, poi a seguire le altre categorie. Le manche hanno una durata di due ore dove i piloti e le moto sono messi a dura prova tra salite impossibili, discese mozzafiato torrenti e pendenze incredibili da risalire e tanta tanta fatica . Sarà proprio la Liguria ad ospitare la gara di apertura a Genova al Pro Park il 23 e 24 aprile con la ‘Wild wood extreme’. Il campionato poi si sposterà a Viterbo il primo weekend di maggio per la ‘Hunger Games’. Terza tappa a giugno a Teramo per la ‘Headless Riders Extreme’ e gran finale di campionato a metà settembre nella cava di Vigolzone (Piacenza) per la ‘Infernal Mine’.

“Ho seguito un po’ il Campionato Estremo del 2021 – dice Dall’Ava - avremmo voluto partecipare a qualche gara già l’anno scorso ma nel team non avevamo una moto due tempi adeguatamente preparata per questo tipo di gare e con la mia vecchia cilindrata; la 450 sarebbe risultata troppo difficile da utilizzare in determinate condizioni, in oltre le gare erano tutte concomitanti con il Campionato Italiano Major, così ci abbiamo pensato un po’ e poi ci siamo detti che sarebbe stato bello provare, così Giulio Borghi è partito a razzo e mi ha dato anche la gestione del team EXTREME, saremo io e un pilota toscano, Giulio Giganti in più ci saranno altri ragazzi che gestirò nelle varie categorie. Ci sarà da divertirsi… soprattutto per chi farà lo spettatore”.