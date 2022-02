Nasce a Imperia la nuova associazione “Per noi domani” a sostegno dei disabili gravi

È stata di recente costituita l’Associazione di Promozione Sociale “Per noi domani”. L’associazione, che ha sede in Imperia, nasce per volontà di un gruppo di genitori di ragazzi con grave e gravissima disabilità e si pone quale scopo primario la realizzazione di progetti previsti anche dalle più recenti normative sia a livello nazionale (Legge 112/2016 Dopo di Noi) che regionale (Delibera avente per oggetto “Pacchetti assistenziali personalizzati”).

“Perché una nuova associazione? - dichiarano i fondatori - per meglio comprendere quali siano i motivi che ci hanno portato a tale scelta, occorre fare un veloce riavvolgimento della vita trascorsa dalle famiglie con figli disabili gravi, un percorso che può considerarsi comune a tutte per alcuni passaggi fondamentali. Il momento dell’impatto con la realtà, l’incredulità e lo stordimento iniziale. Il momento della reazione, della lotta, della speranza e delle illusioni. Le cure riabilitative svolte nei centri specializzati ma anche la ricerca di altre soluzioni sperimentali, i viaggi della speranza all’estero a rincorrere le ultime novità scientifiche o pseudo tali. Per chi è credente c’è anche il rifugio nella fede e la speranza nel miracolo, ma anche il ricorso ai vari santoni di turno che “se bene non fanno non fanno neanche male”.

E poi la presa di coscienza e la ricerca di ogni soluzione che possa facilitare la vita del figlio che inesorabilmente sta crescendo; l’eliminazione, quando necessario dall’abitazione delle barriere architettoniche (anche se ne restano tante all’esterno), le battaglie con le autorità scolastiche per un adeguato sostegno didattico, la riorganizzazione della vita, del lavoro ed anche delle vacanze”.

“La vita si può dire scorre serena - aggiungono - i sacrifici non pesano anche perché sono appagati dal sorriso del figlio (o della figlia), dalla sua serenità, dai suoi progressi che si sa devono essere sempre misurati con una unità di misura particolare. Ma il tempo passa e i genitori prima giovani e forti si accorgono loro malgrado di invecchiare, sentono che le forze diminuiscono e non riescono più a mantenere i ritmi precedenti. Ed arriva il momento della preoccupazione. “Cosa ne sarà di mio figlio quando non ci saremo più noi?”. Questa è la domanda che un po’ tutti ci siamo posti. Cosa possiamo, anzi dobbiamo fare, per far si che i nostri figli abbiano un futuro sereno che possa garantire il loro benessere e la qualità della vita in continuità con quella famigliare, senza dover essere costretti al ricovero in strutture che pur nelle migliori condizioni difficilmente potranno considerarsi una famiglia? A queste e a tante altre domande, difficilmente può dare risposta concreta una singola famiglia, ed è per questo che, dopo approfondite valutazioni, abbiamo deciso di costituire questa associazione. Il progetto è complesso e ambizioso: realizzare una struttura che possa garantire ai nostri figli, sulla base di una programmazione personalizzata, una continuità di vita il più vicina possibile a quella famigliare, dove possano mantenere le loro abitudini, le cure ed ogni altra necessità. Una struttura in grado di ospitare fino a 5 persone con grave disabilità, ma in un contesto reso del tutto famigliare, con una gestione guidata e controllata dai famigliari stessi e/o dai loro congiunti. Una struttura destinata a durare nel tempo offrendo gli stessi servizi ad altre famiglie quando inevitabilmente si renderanno liberi dei posti”.

Per realizzare questo progetto l’associazione intende avvalersi di tutte le opportunità che la legislazione statale e regionale prevede nonché di tutte le risorse che possano essere rese disponibili dai finanziamenti previsti nel PNRR.

Un progetto che sarà condiviso in primis con il Comune di Imperia, con i servizi sanitari e sociali e con tutte le organizzazioni già presenti sul territorio, ma che pone anche grande fiducia nella sensibilità della gente e delle realtà aziendali per un loro concreto sostegno alla sua realizzazione.