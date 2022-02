Imperia, un po' di pioggia e la rotonda di Castelvecchio diventa una 'pista di pattinaggio', automobilisti inferociti: "Per avere un asfalto decente deve morire qualcuno?"

Automobilisti imperiesi inferociti: non sono mancate alla nostra redazione le segnalazioni per le condizioni in cui versa il manto stradale alla rotatoria di Castelvecchio.

La pioggia registrata sulla nostra città e su gran parte della provincia ha trasformato la rotonda "in una pista di pattinaggio sul ghiaccio", lamentano alcuni cittadini. Nelle settimane scorse il comando della polizia municipale di Imperia, su indicazione degli uffici comunali, ha emesso un'ordinanza in cui è stato imposto come limite massimo di percorrenza i 30 km orari nell'area della rotatoria.

"Considerato che a causa degli intensi eventi atmosferici avversi, verificatisi in questi ultimi periodi e dell'umidità notturna, il manto stradale, è stato scritto nell'ordinanza, risulta essere scivoloso con pregiudizio per la sicurezza della circolazione". Ed è per questo che il comando ha "ritenuto di dover procedere alla segnalazione dello stato di pericolo per i veicoli in transito mediante posizionamento di segnaletica temporanea che evidenzi il tratto di carreggiata che in particolari condizioni, può presentare una superficie sdrucciolevole, fino al momento in cui sarà effettuato il ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale da parte del competente settore lavori pubblici- Ambiente del comune di Imperia- oltre a imporre il limite di 30 km orari".

"Questo provvedimento non basta, evidenzia un cittadino che ha scritto al nostro giornale, siamo in inverno. Anche se la pioggia si è fatta attendere per molto tempo nella nostra provincia comunque è scontato che si registrino rovesci in questo periodo dell'anno. Stamani ho assistito ad un incidente proprio all'uscita dell'autostrada. Il conducente di uno scooter ha perso il controllo a causa del manto scivoloso. Per fortuna non è successo nulla, ma si poteva anche fare male, molto male. Cosa dobbiamo aspettare? Dobbiamo aspettare sempre che muoia qualcuno prima di intervenire?".

I cittadini chiedono quindi all'amministrazione comunale di provvedere ad un immediato intervento di rifacimento dell'asfalto nell'area. "Non solo siamo in una delle zone più trafficate della città, evidenziano alcuni residenti, ma siamo proprio all'uscita dell'autostrada. Ci sono negozi, varie attività commerciali scuole e la stazione è a due passi. Gli automobilisti e non solo, concludono, devono essere messi in condizioni di sicurezza e adesso non ce ne sono. Chi risarcirà eventuali danni se si dovessero verificare incidenti? La risposta purtroppo la conosciamo tutti, nessuno".

"Mettere un cartello con cui vengono stabiliti i 30 km orari non è sufficiente. Anche perchè pure andando a questa velocità, e anche meno, il rischio c'è sempre. Sembra di circolare su una grande chiazza d'olio".