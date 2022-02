Sanremo non è solo Festival: la Città dei Fiori protagonista della domenica in tv con le sue bellezze e un grande patrimonio chiamato ‘outdoor’ (Video)

Una settimana fa Sanremo era ancora sull’onda lunga degli entusiasmi per un’edizione del Festival da record. Oggi è il momento di dimostrare che la Città dei Fiori sa essere molto altro.



La domenica televisiva restituisce un ritrovato orgoglio per tutto quello che Sanremo sa offrire, dal mare ai monti. La giornata si è aperta con ‘Unomattina’, storica trasmissione Rai, durante la quale è stata mostrata la clip firmata Andrea Ventura (RebelDigital) con immagini suggestive e panoramiche della città al di là dell’Ariston e della narrazione festivaliera.



Nel pomeriggio l’esordio su ‘E-planet’, il contenitore di Italia1 condotto da Claudia Peroni, volto storico dello sport Mediaset e sanremese d’adozione. Dalla pista ciclabile all’entroterra, la conduttrice è stata accompagnata dal consigliere comunale Mario Robaldo alla scoperta di tutte le opportunità outdoor che la zona sa offrire andando oltre la propria innata vocazione balneare. Alla puntata hanno preso parte anche il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi. In sottofondo, neanche a dirlo, la canzone vincitrice dell’ultimo Festival.



In serata il gran finale. Gianni Morandi, ospite della serata di Rai3 a ‘Che tempo che fa’, non ha perso l’occasione per ricordare la sua settimana sanremese e, in particolare, le corse sulla pista ciclopedonale.

Il riassunto della domenica ‘sanremese’ in tv