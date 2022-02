Target con Ilaria Salerno |

Target: l’esperienza, l’empatia e la grande competenza del fisioterapista Daniele Dimasi

Una professione sanitaria di grande importanza per il benessere psicofisico della persona.

Daniele Dimasi ed Ilaria Salerno

Daniele Dimasi è uno dei più noti fisioterapisti della nostra provincia. Oltre a collaborare con l’Athena Medica di Sanremo esercita la sua professione anche come libero professionista, inoltre tiene dei corsi di ginnastica in molte scuole della provincia di Imperia e collabora con diversi medici dell’Istituto Clinico Humanitas. Da più di diciotto anni Dimasi svolge la sua professione con serietà e determinazione. La sua passione nasce dalla stima di un rinomato fisioterapista della nostra provincia che purtroppo non c’è più. Egli si occupava soprattutto di bambini disabili ai quali, dopo tanto lavoro e impegno, riusciva a migliorarne le condizioni di vita. Dimasi, dopo essere rimasto affascinato dalla riabilitazione che praticava questo noto fisioterapista, decise di intraprendere questa carriera. Il suo percorso universitario prevedeva cinquemila ore di tirocinio all’interno dell’ospedale che sono state di notevole importanza per imparare ed esercitare tutte le metodiche corrette. Oggi pratica diverse metodiche riabilitative e si è specializzato in tutte le branche della fisioterapia: neurologica, ortopedica e cardio-respiratoria. Le terapie che utilizza Daniele Dimasi sono diverse, macchinari di riabilitazione come la tecar, il radar e il laser in base ovviamente alle problematiche del paziente. Questi strumenti aiutano ad agevolare l’attività riabilitativa e a rinforzare i muscoli. Le applicazione manuali sono invece la chinesi che si prefigge la riabilitazione e la rieducazione funzionale di singoli muscoli o gruppi muscolari, la terapia manipolativa e la massoterapia per il recupero motorio. Il fisioterapista oggi ricopre un ruolo fondamentale perché fa da collagene tra l’ortopedico, il fisiatra e il neurologo. Visto il successo della rubrica, da mercoledì 16 febbraio Target passerà in fascia serale. Il prossimo appuntamento sarà alle ore 21 in prima visione sulle pagine Facebook di Sanremonews e Imperianews.

