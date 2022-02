L'imperia spaventa la capolista Novara ma esce sconfitta dal Piola: 2-1 per i piemontesi

Le formazioni

Novara: Raspa, Agostinone, Di Munno, Amoabeng, Paglino (79'Gyimah), Bonaccorsi, Pagliai (71' Di Masi), Capano (71' Vaccari), Pereira (64' Alfiero), Laaribi (64' Gonzalez), Vuthaj. A disposizione: Desjardins, Di Masi, Vimercati, Rocchetti, Alfiero, Gonzalez, Gyimah, Vaccari, Strumbo. Allenatore: Marchionni.

Imperia: Cefariello, Petti, Mara, Virga, Deiana (75' Losasso), Colantonio, Giglio, Canovi, Coppola, Cassata (64' Carletti), Cappelluzzo (79' Rosati). A disposizione: Caruso, Fazio, Losasso, Pillon, Carletti, Minasso, Rosati, Foti, Fatnassi. Allenatore: Soda.

Arbitro: Giovanni Agostoni di Milano

Assistenti: Pietro Serra di Tivoli e Andrea Romagnoli di Albano Laziale

Il tabellino

NOVARA 2- IMPERIA 1

Ammoniti: 12' Deiana, 39'Cefariello, 89' Giglio, 94' Carletti

Espulsi: 90' Virga, 95' Colantonio

Marcatori: 33' Bonaccorsi (N), 38' Cassata, 85' Vuthaj (N)

La cronaca

Primo tempo

1' Iniziata a Novara, padroni di casa in bianco. Imperia in neroazzurro

3' Paglino chiuso in corner da Deiana, primo angolo della gara

9' Gran chiusura di Giglio su Pereira

10' Ancora il 23 di casa prova la girata a rete, palla deviata in angolo

12' Ammonito Deiana, Paglino gli va via il due lo trattiene

18' Capano di tacco libera Laaribi che calcia a rete. Cefariello non trattiene e Vuthaj segna, ma in fuorigioco. Gol annullato

25' Cappelluzzo ci prova dal limite, conclusione ribattuta e contropiede Novara. Petti salva tutto in spaccata liberando l'area

26' Bonaccorsi prova il tiro. Centrale, Cefariello in presa

30' Deiana prova la conclusione da fuori, la palla smorzata finisce comoda tra le braccia di Raspa

33' Novara in vantaggio, malinteso in uscita dell'Imperia. Cross dentro per Bonaccorsi che di prima fredda Cefariello. 1 a 0

37' Che occasione per l'Imperia, break di Virga sulla fascia, palla dentro per Cassata che si fa ipnotizzare da Raspa in uscita bassa

38' Goooool, goooool, gooool. Il pareggio dell'Imperia. Cross di Petti in mezzo, Cappelluzzo la tocca Raspa non ci arriva Cassata la spinge dentro. 1 a 1

39' Ammonito Cefariello per perdita di tempo

45' Due di recupero

47' Finisce così il primo tempo 1 a 1. Al gol di Bonaccorsi risponde Cassata

Secondo tempo

1' Via alla ripresa senza cambi per Marchionni e Soda

3' Laaribi! Canovi la tocca soltanto di testa, palla che arriva sui piedi del 24 che calcia al volo. Alto sulla porta di Cefariello

5' Canovi ci prova dai 35 metri, conclusione fuori misura

6' Vuthaj! Da centro area, su giocata di Laaribi, manda alto

7' Pereira brucia letteralmente Petti in velocità e si presenta davanti a Cefariello bravissimo a chiudergli lo specchio della porta

12' Cefariello anticipa Vuthaj in uscita sugli sviluppi di un calcio d'angolo

19' Cambi. Fuori Cassata per Carletti nell'Imperia, fuori Laaribi e Pereira per Gonzalez e Alfiero nel Novara

24' Avanzata di Amoabeng che mette un pallone insidioso dentro, Gonzalez non ci arriva di poco

26' Ancora doppio cambio Novara. Fuori Capano e Pagliai dentro Vaccari e Di Masi

30' Finisce la partita di Deiana, al suo posto Lorenzo Losasso

34' Out Cappelluzzo, in Rosati. Fuori anche Paglino e dentro Gyimah per il Novara

35' Alfiero! Da calcio di punizione palla per la testa dell'ex Bra che manda alto

37' Palo Imperia! Punizione di Rosati che colpisce in pieno il legno a Raspa battuto

40' Novara in vantaggio. Di Masi crossa dentro, Cefariello esce male, Vuthaj punisce. 2 a 1

44' Ammonito Giglio

45' Rosso diretto a Virga, secondo l'arbitro avrebbe colpito volontariamente Vuthaj. Imperia in 10. Cinque di recupero

49' Giallo a Carletti

50' Rosso incredibile a Colantonio anche qui diretto. Contatto con un giocatore del Novara che va giù per l'arbitro è espulsione. Imperia in nove

Finisce così. L'Imperia esce sconfitta 2 a 1 dal Silvio Piola. Decisivo un gol di Vuthaj all'85'. Espulsioni quantomeno discutibili di Virga e Colantonio nel finale