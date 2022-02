Calcio: eccellenza, Ventimiglia-Alassio non si è giocata per rinuncia della squadra ospite

Il Ventimiglia avrebbe preferito giocare la partita non disputata oggi contro l'Alassio, più che altro per mantenere la forma atletica in vista del prossimo e decisivo scontro con il Taggia (domenica prossima in trasferta) che deciderà quale delle due compagini accederà ai play-off nella seconda fase del campionato.



D'altronde dopo l'ufficialità del ritiro dal torneo dell'Alassio (decisa dalla dirigenza in settimana) il Ventimiglia già sapeva che non avrebbe giocato, ma come da regolamento, i giocatori e l'arbitro, il signor Giovanni Galletti, della Sez. di Genova, hanno atteso come pro forma i canonici 45' per poter decretare la non disputa dell'incontro e lasciare così in mano in settimana al Giudice Sportivo le decisioni in merito che verranno prese. Così, attendendo l'ufficialità, il Ventimiglia otterrà il 3-0 a tavolino e tre punti in più in classifica che la porteranno a tre lunghezze dal Taggia. Ai tabiesi, tuttavia, basterà un solo punto per accedere ai play-off, ma in un derby, nessun risultato è scontato. Il Ventimiglia sicuramente si giocherà tutte le sue carte per vincere l'incontro cercando di riscattare la sconfitta dell'andata.



Nell'incontro previsto e non giocato contro l'Alassio, il Ventimiglia, si sarebbe così schierato: Scognamiglio ,Peirano, Ierace, Leggio, Musumarra, Addiego, Sparma, Ala, Salzone, Trotti, El-Khayari. A disposizione in panchina col tecnico Luccisano, Brizio, Rea, Calcopietro, Eugeni, Serpe, Malagò, Mamone.