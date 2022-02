Durante l’assemblea degli iscritti del Partito Democratico di Sanremo, parere favorevole sulla candidatura di Valentina Ghio alla segreteria regionale

Si è svolta ieri pomeriggio, nella sala della Federazione Operaia Sanremese, l’assemblea degli iscritti del Partito Democratico di Sanremo.



"Un appuntamento importante per la vita del PD matuziano, provinciale e regionale - si spiega nel comunicato -. Ieri, infatti, gli aderenti sono stati convocati per esprimersi sulla candidatura di Valentina Ghio alla segreteria regionale e sui membri che confluiranno nell’Assemblea regionale del partito. La Ghio è l’unica candidata, la sua investitura è frutto della convergenza delle varie correnti del partito.

Nonostante la pandemia non sia ancora passata e nonostante le quarantene e la paura del contagio, la sala era gremita, sintomo della voglia degli iscritti di partecipare alla vita del partito e di ascoltare la proposta politica di colei che sarà la neo segretaria del PD Ligure. I partecipanti presenti si sono espressi tutti a favore dell’ex sindaca di La Spezia, manifestandole dunque piena fiducia e sostegno.

Hanno aperto il dibattito con un breve intervento introduttivo il segretario dell’Unione cittadina Maurizio Caridi e il segretario di Circolo Mario Parretta. Molti dei protagonisti dell’attività politica del partito erano presenti in sala, alcuni dei quali sono intervenuti. Tra questi è opportuno rilevare l’intervento di Costanza Pireri, vice sindaco della città di Sanremo, la quale ha portato i saluti dell’amministrazione e ha augurato un buon lavoro alla candidata. Interessanti e ricchi di spunti politici sono stati gli interventi di Andrea Gorlero, presidente di AMAIE Energia, di Enrico Ioculano, consigliere del PD in Regione, e di Anna Russo, vice segretaria provinciale del Partito Democratico. È intervenuto anche il segretario provinciale del PD Cristian Quesada. Era inoltre presente il Capogruppo del PD in Regione Luca Garibaldi. I lavori dell’Assemblea si sono svolti nel pieno rispetto delle regole di contenimento del virus COVID-19 e sono terminati intorno alle ore 19.00 nell’entusiasmo generale".