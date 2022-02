Covid, in provincia di Imperia 164 nuovi positivi. In leggero rialzo il tasso di positività regionale

Prosegue il trend in calo dei nuovi contagi nella nostra regione e in provincia di Imperia: sono, infatti, 1214 i nuovi positivi su 11.002 tamponi tra molecolari e antigenici registrati nelle ultime 24 ore in Liguria.

In leggero aumento il tasso di positività che sale all'11.03 per cento. Nella nostra provincia sono stati 164 i nuovi positivi, rispetto ai 201 del savonese, a Genova 677 e a La Spezia 169. Calano ricoverati e le sorveglianze attive in Asl 1 Imperiese.

In Liguria si registrano 3 morti, nessuno dei quali in provincia di Imperia.

Tamponi processati con test molecolare: 2.23.058 (+3.046)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.37.699 (+7.956)

Totale casi positivi (compresi guariti e deceduti): 328.318 (+1.214)

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti): 25.216 (-1517)

Casi per provincia di residenza

Imperia 3.466 (-193)

Savona 3.466 (-1.198)

Genova 12.832 (-704)

La Spezia 3.097 (-278)

Residenti fuori regione o estero 507 (-55)

Altro o in fase di verifica 917 (-143)

Totale 25.216 (-1.517)

Ospedalizzati: 598 (-26); 26 (-3) in terapia intensiva*

Asl 1 - 86 (-10); 4 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 122 (-3); 4 (-2) in terapia intensiva

San Martino - 86 (-3); 4 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 100 (-6); 3 (-3) in terapia intensiva

Gaslini - 13 (=); 0 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 109 (+2); 6 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 26 (+1); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 5 - 49 (-6); 2 (-1) in terapia intensiva

* 19 non vaccinati, 7 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 24.612 (-1.539)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 298.101 (+2.728)

Deceduti: 5.001 (+3)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 735 (-45)

Asl 2 - 696 (-25)

Asl 3 - 3.088 (-2)

Asl 4 - 554 (-1.094)

Asl 5 - 759 (-33)

Totale - 5.832 (-1.199)

Dati vaccini 13/2/2022 - ore 13

Consegnati: 3.314.684

Somministrati: 3.333.060