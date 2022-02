Taggia: è stata smarrita la gattina Chanel, si cercano notizie

La gattina della foto Chanel si è persa ad Arma di Taggia in zona camper, ha una pettorina azzurra. Ultimo avvistamento in via Oro, è molto spaventato non hai mai vissuto fuori, la sua padrona la sta cercando senza tregua, se la vedete potete chiamare +39 3394032335 oppure +39 3470083729