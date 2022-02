Sanremese calcio, i convocati per il big-match di Casale. Attacco al completo per mister Andreoletti

Questa mattina la Sanremese ha effettuato la rifinitura in vista del match di domani col Casale, valido per la ventitreesima giornata, in programma allo stadio Palli alle ore 15.

Al termine dell’allenamento il mister Andreoletti ha diramato l’elenco dei convocati.

Sono 21 i calciatori disponibili: assenti gli infortunati Aita, Buccino (problema al ginocchio in allenamento) e Pellicanó. Non convocati Ferro, Urgnani e Bastita.

PORTIERI: Bohli (2005), Malaguti (2003)

DIFENSORI: Bregliano, Mikhaylovskiy, Nossa, Nouri (2001), Pantano

CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Maglione (2002), Gagliardi, Gemignani, Valagussa, Lodovici (2004), Larotonda (2002)

ATTACCANTI: Anastasia, Vita, Dacosta (2002), Piu (2002), Cinque, Scalzi, Conti (2002).