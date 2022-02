Al via a Sanremo la prima edizione del 'Barabino Padel Champioship'. Le squadre partecipanti

Barabino Padel Champioship. È questo il nome del primo campionato di padel che avrà sede nei tre nuovi campi superpanoramici del Barabino Padel Center di Sanremo.

32 tra i migliori giocatori del ponente ligure si daranno battaglia ogni week end per condurre la classifica generale del BPC. Ciascuna delle 16 squadre dovrà disputare 15 partite, affrontando tutte le coppie che hanno preso parte alla competizione.

Importanti le collaborazioni che hanno supportato la realizzazione di questa prima edizione. Le divise di tutte le squadre sono infatti state sponsorizzate da: Auto3 (Imperia, Sanremo e Ventimiglia); Triform (leader in soluzione per l’allenamento funzionale made in Italy); NoloBici (bike rental su tutta la provincia di Imperia),

SQUADRE:

1 TOSI MATTEO - CANTAGALLO ANDREA

2 FESTINI FRANCESCO - DAMIANO LUCA

3 BIANCHI NICOLÒ - LUCCHESE FILIPPO

4 BARLETTA GIOVANNI - ALEMANNO SIMONE

5 BERTONE MIRKO - ARRIGHINI MATTIA

6 PREVOSTO LUCA - BESSONE CARLO

7 GUARNIERI GABRIELE - BARACCO LUCA

8 GOZZI SAMUEL - SALVADORI STEFANO

9 FORNERIS TOMMASO - NATALE MATTEO

10 GRAMMATICA ALESSANDRO - DOTTA EDOARDO

11 CINQUEPALMI CHRISTIAN - GILARDINO LUCA

12 LEUCI NICOLÒ - NEGRO ANDREA

13 BOETTI ENRICO - NOVARO AMERIGO

14 NATALE MARCO - ENOTARPI CLAUDIO

15 SICCARDI MATTEO - VALENZISE GIANLUCA

16 TORELLO ROBERTO - BADALOTTI DAVID