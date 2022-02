Colpo di scena a pochi giorni dall'annuncio annullati i festeggiamenti per San Benedetto ad aprile

Non c'è pace per San Benedetto a Taggia. Anche il Corteo Storico e la tre giorni di festeggiamenti previsti dal 1° al 3 aprile sono stati annullati. La decisione arriva come un fulmine a ciel sereno dopo che soltanto pochi giorni fa, il 2 febbraio, il comitato organizzatore aveva annunciato ufficialmente il ritorno della manifestazione che non si svolge dal 2019.

Bisognerà quindi attendere ancora un anno per festeggiare la quarantesima edizione di San Benedetto. "Ci dispiace molto ma purtroppo ci sono problemi di natura organizzativa, solo in parte dovuti al Covid. Dopo un incontro con tutti i rioni abbiamo convenuto in armonia di rinviare la nostra manifestazione al prossimo anno sperando in tempi migliori".