Credito, in Liguria rallenta la crescita dei prestiti alle piccole imprese. I dati dell'Imperiese

A settembre 2021 rallenta il tasso di crescita dei prestiti alle imprese: per le piccole realtà liguri, rispetto al +12,2% di marzo e al +7% di giugno, a settembre lo stock di finanziamenti segna un aumento del 2,9% e si assesta sui 3,14 miliardi di euro. Il quadro emerge dall'ultima analisi dell'Ufficio studi di Confartigianato, su dati Banca d'Italia. In tutta Italia si assiste a un rallentamento del ritmo di crescita della

curva dei prestiti: a livello nazionale il trend al 30 settembre 2021 è

del +2,3% contro il +5,3% di giugno 2021.

In calo anche il tasso d'interesse annuo effettivo, che in Liguria, a settembre 2021, si attesta al 3,72%, 48 punti base in più rispetto a quello medio italiano, pari a 3,24%.

Focalizzandoci sul settore dell'artigianato, l'analisi evidenzia che i prestiti alle quasi-società artigiane (che comprendono ditte individuali, società di fatto e semplici con almeno 5 addetti e società di persone), a ottobre 2021 in Liguria aumentano più che in ogni altra regione d'Italia: +3%. La nostra regione è seguita solo da Sicilia (+2%), Basilicata (+1,8%) e Calabria (+1,5%), mentre tutte le altre segnano andamenti negativi (-3% la media nazionale). A ottobre 2021 lo stock di prestiti alle quasi-società artigiane liguri ammonta a 426 milioni di euro, per la maggior parte erogato in provincia di Genova (214, +4,8%), seguita da Savona (110, +4,5%), Imperia (58, -2,5%)I, La Spezia (44, -1,2%).

"Anche nella nostra regione – osserva Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria – l'effetto Covid sta incidendo sempre meno sul trend dei prestiti alle imprese: la domanda di credito risulta più contenuta rispetto al trimestre precedente, a fronte della normalizzazione delle tensioni sulla liquidità esplose con la pandemia".