Sanremo, si cappotta con l’auto sull’Aurelia: anziano ferito sotto choc e strada chiusa (foto e video)

Un uomo alla guida di un fuoristrada, una Jeep, a causa di un probabile malore o di un guasto all’autovettura, si è capottato a poche decine metri dalla rotonda di valle Armea.

Procedendo in direzione Sanremo, testimoni hanno riferito a velocità normale, ha sbandato andando a urtare una Nissan parcheggiata sulla corsia di destra, capottandosi.

Fortunatamente per l’uomo non ci sono state gravi conseguenze, se non un bello spavento, anche per il cagnolino che era a bordo con lui.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’auto, carabinieri, polizia municipale, automedica del 118 e un equipaggio di Sanremo Soccorso.

Lievemente danneggiata anche una Micra parcheggiata davanti alla Nissan urtata. La Statale è stata chiusa e il traffico interrotto.