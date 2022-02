Sanremo: oggi al mercato poche mascherine dei clienti e purtroppo anche scarsi i controlli (Foto)

Da ieri si può circolare all’aperto senza mascherina e, potremmo tranquillamente dire.. finalmente! Ma ci sono occasioni in cui rimane obbligatoria e nelle quali sarebbe opportuno che ci fossero maggiori controlli. Abbiamo voluto fare un rapido test questa mattina al mercato di Sanremo, il classico appuntamento del sabato con il commercio nel pieno centro della città, dove residenti, turisti e soprattutto molti francesi approfittano per fare shopping.

Un fatto positivo si è registrato: da tempo, infatti, non si vedevano così tanti francesi al mercato del sabato di Sanremo. La bella giornata e le notizie sull'allentamento delle restrizioni Covid hanno sicuramente invogliato i transalpini ad arrivare in città, dove sono stati accolti da un solo quasi primaverile. Ma in molti non usavano le mascherine.

Le foto che vi proponiamo sono solo un piccolo esempio di quello che abbiamo trovato e, tra l’altro, con scarsa attenzione da parte delle forze dell’ordine. Sia chiaro, nessuna caccia alle streghe ma una semplice constatazione dei fatti, ovvero la poca osservanza delle normative e, quel che è peggio, praticamente nessun controllo quanto meno per chiedere di indossare il dispositivo di protezione individuale.

Tantissimi clienti che, incuranti della normativa, si aggiravano tra i banchi senza la mascherina (nemmeno abbassata) mentre ad onor del vero praticamente tutti i gestori dei banchi erano decisamente più attenti. Una situazione che, purtroppo, si conferma dopo le manifestazioni dei cosiddetti ‘no green pass’ che, nelle ultime settimane hanno fatto la loro comparsa nel centro delle città, rigorosamente senza mascherina.

Alcuni di loro sono stati individuati e multati, come sottolineato in settimana dalla Questura ma, visto che nelle manifestazioni erano decisamente più di 30, ci si chiede se e quando chi non rispetta le normative verrà redarguito. E in questo caso non parliamo di sanzioni ma semplicemente una richiesta di indossare la mascherina, come previsto dalla Legge. E, in caso di assembramenti e nelle aree mercatali lo è.