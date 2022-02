Sanremo: lite tra fratelli e uno dei due accoltella l'altro, lama entra per 10 cm e buca un polmone

Una lite tra due fratelli di circa 20 è sfociata in un accoltellamento di uno dei due. E’ accaduto giovedì scorso poco dopo pranzo per cause ancora in via d’accertamento.

Il giovane di 19 anni ha litigato furiosamente con il fratello di 21 e, al culmine della colluttazione, lo ha colpito con un coltello, che è penetrato per 10 centimetri all’interno, bucandogli il polmone.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha portato il ferito in ospedale, dove è stato curato e dimesso con una prognosi di 25 giorni. Gli è sicuramente andata bene perché il coltello, con una lama da 13 centimetri, è penetrato per 10 e, solo fortuitamente non ha leso parti vitali.

Dopo il fermo di giovedì, l’accoltellatore è stato allontanato dal fratello e, questa mattina in tribunale, è stata confermata la procedura. Il giovane, difeso dall’avvocato Alessandro Gallese, rimarrà a vivere da un parente perché non può avvicinarsi al fratello. L’udienza è stata aggiornata dal Giudice Botti.