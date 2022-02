CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 12 febbraio 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo, alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia e alla Sala 1 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- ASSASSINIO SUL NILO – ore 16.00 - 18.45 – 21.15 - di Kenneth Branagh - con Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal – Drammatico/Thriller - "La vacanza in Egitto dell'investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando l'idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- MARRY ME - SPOSAMI – ore 16.30 - 19.00 – 21.30 - di Kat Coiro - con Jennifer Lopez, Keith Ewell, Stephen Wallem, Taliyah Whitaker, Logan Crawford - Commedia - "Le superstar della musica Kat Valdez e Bastian si stanno per sposare davanti a un pubblico globale di fan. Ma quando Kat, pochi secondi prima dei voti, scopre che Bastian le è stato infedele, decide invece di sposare Charlie, uno sconosciuto tra la folla…”

Voto della critica: **

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- ASSASSINIO SUL NILO – ore 16.00 - 20.45

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- MARRY ME - SPOSAMI – ore 16.30 - 21.00

Voto della critica: **

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- ASSASSINIO SUL NILO – ore 16.30 - 21.00

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- ASSASSINIO SUL NILO – ore 16.00 - 18.30 – 21.00

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- MARRY ME - SPOSAMI – ore 16.00 - 18.30 – 21.00

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- IL SILENZIO GRANDE – ore 16.00 - 18.30 – 21.00 - di Alessandro Gassmann - con Massimiliano Gallo, Margherita Buy, Marina Confalone, Antonia Fotaras, Emanuele Linfatti - Commedia - "Villa Primic, un tempo lussuosa dimora, ora scricchiolante magione che sembra uscita da un racconto di fantasmi, è stata messa in vendita. Una decisione dolorosa, presa dalla signora Primic, Rose, e condivisa a dai due eredi della fortuna dilapidata della famiglia, Massimiliano e Adele: l'unico che non è affatto contento è il capofamiglia, Valerio, che scoprirà di non aver mai davvero conosciuto i suoi cari e, forse, nemmeno se stesso, fino a raggiungere l'amara consapevolezza che vivere non significa essere vivi…”

Voto della critica: ****





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it