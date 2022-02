Migliorano gli affari per i mercati: oggi si torna a Sanremo ma attenzione perchè la mascherina sarà obbligatoria

Da ieri si può girare senza mascherina all’aperto in tutta Italia ma, attenzione alle restrizioni previste in caso di assembramenti o in luoghi ben specifici. Uno di questi è la cosiddetta ‘area mercatale’, ovvero dove si svolgono i mercati rionali e cittadini.

Ieri, infatti, a Ventimiglia sono stati effettuati alcuni controlli e, ne siamo certi, verranno eseguiti anche oggi a Sanremo, quando si attendono molti clienti tra locali e francesi. Una misura, quella della mascherina al mercato che già lo scorso anno in estate era stata attuata con delle ordinanze specifiche e, che per il momento rimane attiva.

Intanto, proprio in tema di mercati, abbiamo parlato con le associazioni di categoria del settore. Dopo un inverno non proprio eccelso nelle vendite (ad eccezione di qualche sporadica situazione) la situazione sta migliorando e, nelle ultime uscite, gli ambulanti stanno ottenendo discreti responsi.

“La speranza è che, finalmente, non si torni più indietro e si possa lavorare serenamente – ci hanno detto Fabrizio Sorgi e Pino Piccolo, esponenti di Confcommercio e Confesercenti del settore – perché negli ultimi due anni abbiamo sofferto tanto, tra chiusure e restrizioni, con pochi ristori ottenuti dallo Stato”.

Sabato scorso, in pieno Festival, a Sanremo il mercato si è riempito di clienti e quasi tutti gli ambulanti hanno evidenziato il ritorno dei compratori francesi. Oggi, con le notizie italiane che arrivano anche oltralpe e che riguardano soprattutto l’allenamento delle normative anti Covid, ci si attende un buon volume d’affari con i francesi, anche in funzione del meteo che dovrebbe aiutare gli operatori.