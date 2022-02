Coronavirus, Toti: “Grazie ai vaccini oggi possiamo togliere le mascherine all’aperto. Serve però buon senso perché il virus continua a circolare”

“Ammontano a 1.229.054 i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale, pari all’83,98% della popolazione. Mentre quelli che hanno fatto la dose booster sono 875.823, cioè il 59,85%. Grazie alle vaccinazioni oggi è possibile circolare di nuovo senza mascherina, naturalmente bisogna usare il buon senso nei luoghi chiusi perché negli ospedali e nelle terapie intensive si continua a lottare. I casi stanno però diminuendo, naturalmente ci vorrà ancora qualche giorno per essere fuori da questa ondata e soprattutto per vedere gli effetti sull’occupazione delle terapie intensive”. Lo dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti.



“I liguri che hanno fatto almeno una dose – continua Toti – ammontano a 1.273.056 pari all’87% - continua Toti – Numeri molto importanti che oggi ci consentono di aver meno paura del virus che comunque continua a circolare e verso il quale non dobbiamo ancora abbassare la guardia”.



Sono 190.000 i liguri over 5 che, ad oggi, non si sono vaccinati, pari al 13%, mentre nella fascia 5 /11 la cui popolazione complessiva ammonta a circa 80.000 i vaccinati sono 21.707 e 23.591 coloro che si sono prenotati.



Per quanto riguarda i dati delle ultime 24 ore: ammontano a 1.637 i nuovi positivi in Liguria, di cui 217 nella Asl 1 Imperiese, 317 nella Asl 2 Savonese, 678 di 15.515 tamponi di cui 3523 molecolari e 11.992 test antigenici rapidi. Sul fronte dei ricoveri diminuiscono gli ospedalizzati a quota 624 (- 38 rispetto al giorno precedente), stabili le terapie intensive a quota 29, di questi 21 non risultano vaccinati, quattro le persone decedute. In diminuzione anche le persone in isolamento domiciliare (- 1.922), aumentano i guariti. Diminuisce anche l’incidenza settimanale di casi positivi ogni 100.000 abitanti a quota 885, scendendo sotto i 900 casi in tre province.