Cinque nuovi agenti per la Polizia Locale di Sanremo: saranno a tempo determinato per 12 mesi

Come era nei programmi dell’amministrazione, prosegue il lavoro di potenziamento del comando di Polizia Locale.



Oltre alle assunzioni a tempo indeterminato, il Comune sta procedendo anche con l’assunzione di cinque agenti per la durata di 12 mesi: dal 1° marzo al 28 febbraio 2023. L’intenzione è quella si soddisfare le richieste del comando per una ‘rosa’ di agenti il più completa possibile.

All’orizzonte sono in programma altre tre assunzioni, sempre a tempo determinato, per i periodi dal 1° giugno al 15 settembre e dal 15 dicembre al 28 febbraio.