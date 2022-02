Badalucco: Natale in Concorso è tempo di premiazioni, al primo posto via Silvio Pellico

Complice la pandemia solo giovedì sera si è potuta svolgere nel Comune di Badalucco la premiazione del Concorso per le installazioni natalizie, realizzate da privati cittadini. Il primo premio per la categoria 'Distanti ma vicini' è andato agli abitanti di via Silvio Pellico, per l’installazione “La favola di Natale”. La partecipazione, a quella che è la terza edizione, è stata piuttosto intensa: hanno preso parte alla tenzone ben cinque rioni e una decina di privati cittadini. Tanto se pensiamo che la popolazione è costituita da 1200 anime.

E’ stato un successo. Il paese era illuminato come non mai, nei terrazzi, nelle vie e nelle piazze. Il Sindaco Matteo Orengo ha sottolineato: “Il paese è di tutti noi e la collaborazione dei diversi rioni nel partecipare all’allestimento di un originale messaggio natalizio in ogni angolo fa star bene chi ci vive e dà un messaggio di bellezza, qualcosa a cui tendere, visibile anche per gli occasionali visitatori”

L’assessore responsabile della manifestazione Donatella Boeri, non ha potuto trattenere la sua soddisfazione. “La partecipazione in tutti i settori del concorso è stata notevole. I rioni che si combattono per una fondamentale voglia di primeggiare, tendono al miglioramento. E gli stessi premi che questa sera distribuiremo, come nel passato sono un link per il tema della prossima edizione. Il bando per il Natale del 2022 verrà comunicato molto prima, per accogliere la richiesta degli abitanti, che desiderano più tempo per organizzarsi e dare il meglio”

Ad ogni partecipante è stato assegnato un premio, costituito da un grande cesto, contenente addobbi natalizi e sagome in ferro e filo per organizzare le luminarie in spazi all’aperto.

“Nella categoria Distanti ma vicini, che riguardava i rioni del paese, abbiamo avuto cinque partecipanti, praticamente tutte le grandi zone del nostro Centro abitato. – ha precisato Donatella Boeri - In questo settore il primo premio è andato all’area di via Silvio Pellico detta “Cian de Bià”, il secondo è stato assegnato a U Ciazzà, che la volta precedente aveva avuto il primo premio. La categoria casa dolce casa, comprendeva i privati che hanno partecipato allestendo luminarie sui terrazzi o in anditi visibili della propria casa".



"Qui l’ha fatta da padrone Sebastiano Monachino, con l’installazione: Il mio primo Natale a Badalucco, al secondo posto Don Angelo con il gruppo catechistico, che hanno realizzato il Presepe parrocchiale. Nel settore promosso da associazioni di categoria al primo posto si sono collocati la parrucchiera Antonella & l’antica macelleria Faraldi, che hanno curato in tandem l’allestimento in località Pozzatore. L’ASD Badalucchese 2009 è infine stata premiata al secondo posto per le luminarie dell’area del Campo sportivo”

Il tutto si è concluso con una bottiglia di prosecco, stappata in atmosfera rigorosamente protetta e bicchieri sterilizzati aperti al momento. “Ci tengo a dire ancora una cosa – ha chiosato Donatella Boeri – Voglio rivolgere un ringraziamento speciale a tutti gli altri iscritti e a tutti coloro, che pur non partecipando al Concorso hanno abbellito il paese e dato luce a questo Natale, creando un’atmosfera magica”