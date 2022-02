Polisportiva Vallecrosia Academy: sono riprese le attività sportive in totale sicurezza

Sono riprese le attività alla Polisportiva Vallecrosia Academy. La società è lieta di affermare che, nonostante le numerose difficoltà riscontrate per l’adeguamento alle nuove disposizioni anti Covid-19, le attività sono riprese con continuità ed assidua frequentazione da parte dei tesserati.

A un mese dalla riapertura delle attività la società afferma: "Ci siamo impegnati con tutte le nostre forze per creare un sistema semplice e veloce di controllo e registrazione e per ridisegnare percorsi di facile comprensione e attuazione per poter svolgere tutte le attività in totale sicurezza e vedere i nostri tesserati contenti di poter riprendere gli allenamenti in questo difficile momento di crisi sociale".