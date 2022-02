Ventimiglia: domani al Conad di via Carso il Lions Club locale raccoglie per le famiglie bisognose

Anche quest’anno i Lions di Ventimiglia scendono in campo, insieme agli Alpini dell’ANA, per raccogliere alimenti e generi di prima necessità da distribuire alle famiglie ventimigliesi che versano in condizioni di difficoltà.

I soci del Lions Club Ventimiglia si alterneranno durante tutta la giornata di domani al supermercato Conad di via Carso. “Il Club - dichiara il presidente del sodalizio, Sauro Schiavolini - destinerà quanto raccolto alle famiglie più bisognose del proprio territorio, basandosi sulla conoscenza che ha dello stesso e seguendo anche le indicazioni di parrocchie e/o servizi sociali dei comuni”.