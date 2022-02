Gestione rifiuti della provincia di Imperia e ipotesi discarica a Taggia, Il Passo Giusto "Il rischio c'è e lo ha ammesso anche Conio"

"Il rischio di una nuova discarica c'è, lo ha ammesso lo stesso Conio. Non un lotto 6 ma un lotto 'un po' più in là'": è il commento di Barbara Brugnolo consigliere comunale de 'Il Passo Giusto' a Taggia. L'esponente a nome del gruppo ha voluto porre l'accento sulla questione della gestione rifiuti in provincia di Imperia e un aspetto emerso in seno all'assemblea dei sindaci di pochi giorni fa.

Oggi sappiamo che il Lotto 6 della discarica di Collette Ozotto arriverà ad esaurimento entro pochi mesi. A quel punto la provincia di Imperia sarà costretta a portare i rifiuti in provincia di Savona con un aggravio di costi importante per i cittadini. Una soluzione temporanea, per circa un anno e che apre lo spazio a due scenari, per chiudere il ciclo dei rifiuti nella riviera dei fiori e diminuire i costi rispetto al conferimento sul savonese. Entrambi gli scenari prevedono la realizzazione di nuove discariche da usare fino a quando il biodigestore entrerà in funzione, non prima del 2025-2026.

Una ipotesi prevede di usare l'ex cava Cerruti a Imperia, l'altra possibilità è di convertire a discarica quella che dovrebbe diventare la discarica di servizio del biodigestore a Colli, a Taggia. Una strada quest'ultima che ha generato non poche perplessità, "...anche per le parole poco rassicuranti usate da Conio che seppur definendolo uno 'scenario complesso' non è riuscito a smentirlo. Il dubbio e la preoccupazione rimangono - commenta Barbara Brugnolo - è stato detto pubblicamente. Non si è parlato solo della possibilità su Imperia ma anche di una potenziale nuova discarica su Taggia. A questo punto ci chiediamo se fosse lo stesso Mario Conio che oggi si scaglia contro i danni dei ritardi e delle mancate scelte quello che fino al 12 giugno 2017 ha cercato di ostacolare in ogni modo la realizzazione dell’impianto proponendo tanti piccoli biodigestori sparsi per la provincia oppure uno che gli somiglia moltissimo. Si tratta di un tema importante per tutta la provincia e in particolare per il territorio di Taggia. Credo sia giusto parlare chiaro: se il lotto 6 della discarica di Collette Ozotto non verrà ampliato lo si dovrà esclusivamente al rispetto della convenzione stipulata dal Comune, anni fa, in fase di approvazione del progetto".